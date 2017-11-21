Лаки Ли запустил миротворческий проект PeaceMan

Российский общественник и шоумен корейского происхождения, лидер движения Vote4peace Лаки Ли (Lucky Lee), в преддверии состоявшихся 16 июля Хельсинки переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, выпустил карикатуру. Она является частью миротворческого проекта Лаки Ли — PeaceMan. Об этом шоумен рассказал в своем Instagram.

По словам Лаки Ли, PeaceMan представляет собой супергероя, который использует исключительно мирные способы для борьбы за мир во всем мире. Именно Мир (Peace) активист называет главной ценностью для всех народов нашей планеты.

На выпущенной Лаки Ли карикатуре изображены Владимир Путин и Дональд Трамп, которые протягивают друг другу руки в стремлении примириться и вступить в диалог. Вместе с ними изображен PeaceMan, который примиряет президентов.

Карикатуры задают общий тон миротворческого проекта Лаки Ли, который известен как человек, выступающий за отмену санкций и потепление в российско-американских отношениях.