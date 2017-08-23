Кристен Стюарт стала «Ангелом Чарли»

Камерон Диас заменили Кристен Стюарт - компания Sony Pictures официально объявила список актеров новых «Ангелов Чарли».

27 июля компания объявила список актеров, задействованный в съёмках ремейка известного фильма «Ангелы Чарли», 2000 г. Главные актрисы - Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска.

Как отмечает кинокомпания, изменения затронули не только актерский состав, но и суть сюжета. Так, детективное агенство Чарли превратилось во мировую службу безопасности.

Режиссер нового фильма - Элизабет Бэнкс, ранее снявшая «Голодные игры».

Известно, что премьера фильма запланирована на осень следующего года, но уже сейчас поклонники фильма неодобрительно высказываются об объявленных изменениях. Основную долю критики получило участие в съёмках Кристен Стюарт, наиболее известную по роли в саге «Сумерки».

Ранее также сообщалось, что Стюарт может заменить Анджелину Джоли в «перезагрузке» фильма «Невеста Франкенштейна».