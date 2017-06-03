«Объяснимо? Не факт!» - Дружко запускает новое шоу

Главный мистик телеканала ТНТ ведет съемки своего нового шоу.

Сергей Дружко, который около трех лет вел передачу «Необъяснимо, но факт» на канале ТНТ, уже на протяжении полутора лет пробует себя в различных форматах YouTube-блогерства. Недавно он заявил о том, что все-таки наибольший интерес у него вызывают аномальные и сверхъестественные явления и прочая мистика. Именно поэтому он решил вернуться к своим истокам ремейком первой передачи.

Новое шоу будет называться «Объяснимо? Не факт!». В нем Сергей планирует самостоятельно выезжать в аномальные зоны и проверять их.

По его словам, за полтора года он насмотрелся достаточное количество каналов, где блогеры говорят о сверхъестественных явлениях, сидя дома. В своем случае он хочет зацепить зрителя именно тем, что будет работать, что называется, «в полях», детально передавая атмосферу происходящего.

Первый выезд съемочной группы состоялся в Подмосковье, в аномальную зону Шушмор, где они провели ночь. Известно, что в этой местности в конце 1950-х годов пропала группа туристов.

Ранее после спада своей популярности, когда за один день день он мог набрать более 280 тысяч подписчиков на YouTube, Сергей снял сериал о своей жизни, «Дружко Сериал». В нем показывалась жизнь ведущего после закрытия первого шоу.