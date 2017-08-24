Захарова предложила «Ленинграду» потягаться с сербскими трубачами

Мария Захарова, официальный представитель российского МИД, побывала на фестивале трубачей в Сербии и предложила Сергею Шнурову принять в нем участие в будущем году.

Захарова находилась в Сербии с рабочим визитом. Одним из пунктов его программы стало посещение известного во всем мире музыкального фестиваля в городе Гуча, участие в котором принимают трубачи. Великолепное действо так захватило дипломата, что Захарова по телефону связалась с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым и предложила ему в будущем году составить конкуренцию сербским трубачам.

Дипломат рассказала журналистам, что такая идея возникла потому, что фестиваль в Гуче имеет международный статус, и многие гости хотели бы видеть среди участников российских исполнителей. Шнурову якобы понравилась идея такой поездки, он рассматривает ее возможность. Музыкант даже пошутил, что у него в квартире есть трубы, которые «периодически горят».