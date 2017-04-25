Том Харди останется Веномом еще в двух частях киноистории Вселенной Marvel

По словам актера, решение о продлении экранной жизни сыгранного им суперзлодея – в руках будущих зрителей.

В интервью Total Film Magazine Том Харди («Темный рыцарь: возрождение легенды», «Значит война», «Дюнкекр») рассказал, что подписал с продюсерами соглашение о съемках в трех лентах в роли Венома. Этот антагонист Человека – паука получил собственный фильм с одноименным названием, который должен выйти вы прокат в начале октября. По словам актера, будут ли сняты еще два из трех запланированных фильмов, зависит от того, какие кассовые сборы соберет начало спин-оффа.

Первый фильм о журналисте Эдди Броке, который случайно «сростается» с инопланетным паразитом и получает супергеройские способности, снят Рубеном Флейшером для кинокомпании Sony. Кроме Харди, зрители увидят на экране Вуди Харрельсона, Скота Хэйза, Мишель Уильямс и других.