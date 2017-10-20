Владимир Меньшов: «Со мной все в порядке»

Актер и режиссер назвал враньем слухи о своей госпитализации.

Некоторые СМИ сегодня сообщили о том, что 78-летнего Владимира Меньшова 27 августа положили в больницу из-за приступа стенокардии. При этом врачи якобы оценили его состояние как среднетяжелое.

Однако сам Меньшов заявил РБК, что история с его госпитализацией – не более чем утка. Актер находится дома, с ним все в порядке. Владимир Меньшов известен не только как режиссер оскароносного фильма «Москва слезам не верит», ставшего поистине культовым. Он снял фильмы «Любовь и голуби», «Розыгрыш», «Зависть богов». В качестве актера Меньшов создал более сотни ролей на экране, в том числе в двух частях «Дозоров», «Ликвидации» и многих других картинах.

Владимир Меньшов – народный артист РСФСР, а также отмечен званием заслуженного деятеля искусств.