Андрея Мягкова с юбилеем поздравили Владимир Путин и Дмитрий Медведев

Сегодня всенародно любимый артист Андрей Мягков празднует свое 80-летие. С юбилеем его поздравили президент и премьер России.

Народный артист РСФСР, Андрей Васильевич Мягков имеет в своем творческом багаже более 40 ролей в кино и десятки главных ролей в театральных постановках. Он учился в школе-студии МХАТ, после которой молодой актер был сразу зачислен в театр «Современник». Позже он перешел во МХАТ имени Горького, а спустя еще десять лет – во МХАТ имени Чехова. Там он служит и поныне.

За свою театральную и кинематографическую карьеру Мягков воплотил десятки классических и современных персонажей – Алеша Карамазов и великолепный Карандышев, Александр Герцен и даже Владимир Ленин. Но всенародную любовь и невероятную популярность ему принесли роли Жени Лукашина и Анатолия Петровича Новосельцева, сыгранные в комедиях Эльдара Рязанова. Поздравляя юбиляра, президент России Владимир Путин отметил, что миллионы людей любят Мягкова за его большой талант и преданность профессии, а также за яркие и узнаваемые работы в театре и кино. А Дмитрий Медведев отметил уникальную способность Андрея Мягкова одинаково органично чувствовать себя в ролях любого жанра.