Владимир Машков объявил об уходе из кино

Народный артист России Владимир Машков сказал, что в 2019 году после выхода в свет двух фильмов с его участием он навсегда оставит актерскую карьеру.

Об этом артист сообщил вечером 15 февраля на Пятом канале.

«Кино — это достаточно серьезная деятельность, нужно тратить много времени. Его у меня просто актически нет. Поэтому "кина не будет", электричество кончилось», — сказал Владимир Машков.

Примечательно, что артист не уточнил, на какой период собирается уйти из кинематографа, отметив, что не знает этого.

В апреле 2018 года Машков был назначен новым художественным руководителем Московского театра-студии после смерти ее основателя и руководителя Олега Табакова.

Владимир Машков снимался в таких фильмах, как «Движение вверх», «Русский бунт», «Давай сделаем это по-быстрому», «Олигарх», «Охота на пиранью».