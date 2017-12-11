В Москве откроют именные звезды Ливанова, Машкова и Кириенко

24 мая Площадь звезд российского кино у Мосфильма пополнится еще тремя памятными плитами.

На этот раз именные звезды получат народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко («Тихий Дон»), всенародно любимый исполнитель роли Шерлока Холмса народный артист РСФСР Василий Ливанов, и народный артист России Владимир Машков.

Во время торжественной церемонии актеры оставят на плитах отпечатки своих ладоней и автографы.

Напомним, звезды появились на площади у киностудии «Мосфильм» в 2001 году во время проведения XXIII Московского кинофестиваля. Первую именную плиту подписал 25 июня Никита Михалков, президент кинофорума и глава Союза кинематографистов России. Сегодня на площади есть именные звезды Георгия Данелии и Олега Басилашвили, Вячеслава Тихонова и Элины Быстрицкой, Лии Ахеджаковой, Александра Абдулова и других российских звезд.

Украшает площадь памятник Евгению Леонову в образе доцента из «Джентльменов удачи», а также скульптура кинокамеры братьев Люмьер.

Ранее сообщалось, что Владимира Машкова представили в качестве художественного руководителя коллективу театрального колледжа Олега Табакова.