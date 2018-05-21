«Табакерка» меняет свое название

В Москве больше не будет «Табакерки» - знаменитый театр-студия под руководством Олега Табакова в новом сезоне официально сменит свое название на Театр Олега Табакова. Об этом рассказали в его пресс-службе, сообщает ТАСС.

О том, что театр будет переименован, после своего назначения говорил его новый худрук, Владимир Машков. Кроме названия, театр сменит и свой логотип.

Кроме того, администрация театра планирует масштабные перемены, которые затронут оба его здания – на Чистых прудах и на Сухаревской. По словам главы театра, речь идет не столько о реконструкции, сколько о создании «абсолютно уникального театрального пространства». Работы планируется закончить осенью, в октябре и ноябре. Но свой 33-й сезон театр начнет гораздо раньше, пообещал Машков. До завершения модернизации собственных помещений коллектив будет играть спектакли на сценических площадках других столичных театров. Премьерой сезона станет спектакль «Волки и овцы», который 4 сентября покажут в здании московского театра имени Пушкина.

Что касается Школы, которую создал при театре Олег Табаков, она начнет свой учебный год 1 сентября. Сейчас в ней обновляют учебную программу. Кроме того, Машков выразил надежду, что лучшие студенты школы смогут во время обучения выходить на сцену театра вместе со своими педагогами.

Олег Павлович Табаков ушел из жизни 12 марта этого года, ему было 82 года. В апреле художественным руководителем театра и школы Олега Табакова был назначен его ученик, народный артист России Владимир Машков.