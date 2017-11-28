Театральный колледж Олега Табакова возглавил Владимир Машков

Владимир Машков стал новым художественным руководителем театрального колледжа Олега Табакова. Сегодня Александр Кибовский, глава департамента культуры Москвы, представил худрука коллективу и студентам.

Кибовский отметил, что перечислять творческие достижения и заслуги нового руководителя не имеет смысла, поскольку все собравшиеся на мероприятии отлично знакомы с Владимиром Львовичем. Кроме, того это назначение не было сюрпризом, поскольку возглавить колледж может лишь, тот, чья кандидатура согласована с театром «Табакерка».

В свою очередь Машков рассказал, что очень хотел бы, чтобы актеры «Табакерки» приняли самое живое участие в жизни колледжа. Свою задачу как руководителя Владимир Машков видит в сохранении и передачи наследия Олега Павловича Табакова, которого недавно заменил в театре. Он также назвал всех присутствующих близкими людьми, которым будет легко общаться и находить общий язык.

Владимир Машков – ученик Олега Табакова, в 1990 году он закончил курс Табакова в школе - студии МХАТ. Удостоен звания народного артиста Российской федерации в 2010 году. Машков широко известен зрителям как актер, на счету которого более 50 ролей в фильмах, а также театральными постановками во МХАТе, театре-студии Табакова, «Сатириконе». 6 апреля этого года Владимир Машков стал художественным руководителем «Табакерки».