Кремль поздравил Инну Чурикову с 75-летием

Знаменитая советская и российская актриса Инна Чурикова сегодня празднует свое 75-летие. На официальном сайте президента России Владимира Путина опубликована поздравительная телеграмма. Руководитель страны отмечает доброжелательность Инны Михайловны, её яркость и самобытность. «Вас любят и ценят миллионы людей за талант и незабываемые роли», - подчеркнул Владимир Владимирович. Президент пожелал артистке вдохновения и крепкого здоровья.

К поздравлениям присоединился и премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев. Он рассказал, что игра Инны Чуриковой помогала фильмам становиться эпохальными и навсегда увековеченными в истории. Дмитрий Медведев считает, что гениальность актрисы заключается в её умении одинаково хорошо играть драматических и комедийных героинь.

Инна Михайловна Чурикова появилась на свет 5 октября 1943 года в башкирском Белебее. В 1975 году она вошла в творческую группу театра «Ленком». За свою карьеру сыграла огромное количество ролей в театре и кино. Дебют Инны Чуриковой состоялся в 1960 году в картине «Тучи над Борском» режиссера Василия Ордынского. Её шекспировская Офелия в постановке «Гамлета» отмечена высокими оценками критиков.