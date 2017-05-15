Умер актер сериала «Доктор Кто»

Умер актер Великобритании Питер Бенсон. 13 июня этого года ему исполнилось 75 лет. О смерти сообщили 8 сентября, хотя скончался он двумя днями ранее.

Как сообщает менеджер актера, Питер непродолжительное время был болен. Умер он в своем доме в Британии, в окружении своей семьи.

Наибольшую известность Питеру Бенсону принесла роль директора похоронного бюро в сериале «Сердцебиение», который выходил с 1992 года на протяжении 18 лет, а также роль короля Англии Генриха четвертого, во время его участия в экранизации произведение Шекспира канала BBC. Кроме этого, Бенсон знаменит по своей роли в популярном сериале «Доктор Кто».

8 сентября сообщалось о смерте рэп-исполнителя и актера из фильма «Очень страшное кино», Мака Миллера. Причиной смерти названа передозировка наркотиками. Его тело обнаружили в его доме в минувшую пятницу. Приехавшие по вызову спасатели констатировали смерть. Артисту было всего 26 лет. Он снимался в нескольких сериалах и кино, а также активно записывал свои песни. Некоторые из них звучали в «Смертельном оружии» и являлись саундтреками в игре GTA 5.