Александра Ревву обвиняют в плагиате «Чики»

Руслан Кагарманов из Сочи собирается доказать в суде, что представленная в мае песня на самом деле была написана им более двух лет назад.

Сочинский исполнитель обратился с иском в Никулинский райсуд столицы. Он утверждает, что шоумен и резидент Comedy Club переделал его творение, записанное задолго до исполнения Реввой. При этом автор оригинальной песни якобы нашел совпадения «в каждом квадрате каждого куплета». А больше всего он возмущен тем, что именитый соперник украл главную «фишку» его хита – четырехкратное восклицание «Чика!»

СМИ сообщают, что в рамках судебного разбирательства будут проведены несколько экспертиз, которые помогут определить факт плагиата. В частности, речь идет о фоноскопическом и лингвистическом исследовании оспоренного «шедевра».

Сам Александр Ревва относится к обвинениям в творческом воровстве весьма спокойно. По словам звезды, на него много раз подавали в суд за слова «ты» и «любовь». Но за этими попытками стоит банальное желание завистников привлечь к себе внимание.