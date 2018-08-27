НВО: в замках Вестероса откроются музеи

Канал официально объявил о намерении превратить декорации «Игры престолов» в музейные комплексы. По мнению кинопродюсеров, это поможет долгие годы поддерживать интерес зрителей к эпической саге.

Как сообщают западные СМИ, речь идет о замках, расположенных на территории Северной Ирландии. Туристам откроют доступ в Винтерфел, Королевскую гавань и Черный Замок. При этом посетители увидят не только оружие и костюмы, которые использовались во время съемок, но и смогут с помощью интерактивных технологий погрузиться в атмосферу Вестероса, увидеть, как создавались спецэффекты для фильма и многое другое.

Студия уверяет, что по своему размаху этот проект превзойдет другие подобные объекты. Туристический парк планируют назвать «Game of Thrones Legacy» и открыть в 2019 году.

Со своей стороны, пишут СМИ, власти Северной Ирландии готовы всячески поддержать этот проект, который и сегодня приносит хороший доход местной туристической отрасли.

Напомним, финальный сезон «Игр престолов» должен выйти на экраны в начале лета 2019 года.