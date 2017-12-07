Появилась новая дата премьеры финального сезона «Игры престолов»

Фанатам придется ждать финальный сезон «Игры престолов» минимум до мая следующего года. Об этом рассказали западные СМИ, ссылаясь на создателя визуальных эффектов сериала Джо Бауэра.

Издания приводят слова Бауэра о том, что он отложил все другие проекты, оставив лишь работу над «Игрой престолов», которую его команда планирует закончить в мае. Кроме того, по его сведениям, канал НВО, выпускающий шоу, собирается выдвинуть его на телевизионный аналог Оскара «Эмми» в 2020 году. А это значит, что финал должен стартовать не позднее 31 мая.

Напомним, что ранее на канале НВО обещали выпустить финал шоу в первой половине будущего года без какой-либо конкретики. Некоторые источники утверждали, что поклонники встретятся с любимыми героями в апреле 2019 года.

Также было объявлено о скорых съемках приквела к «Игре престолов». Пока что рабочего названия у этого шоу нет. Но романист Джордж Мартин, по чьим книгам поставлен сериал, рассказывал, что хотел бы назвать новый проект «Долгая ночь».