Анджелина Джоли снова стала блондинкой

Звезда пошла на кардинальные изменения своей внешности ради роли в новом фэнтезийном фильме, который получил название «Уходи» (Come away). Первые снимки кудрявой блондинки Анджелины в костюме и гриме опубликовали сразу несколько западных СМИ.

По задумке авторов, «Уходи» должен стать приквелом сразу для двух классических сказок – «Питера Пена» и «Алисы в стране чудес». Причем Питер и Алиса станут родными братом и сестрой, а Джоли предстоит сыграть их мать. После того, как в семье погибнет старший ребенок, младшие начнут выдумывать сказочные миры Нетинебудет и Сказочную страну и отправятся в них.

Пока что информации о съемках фильма немного. Известно, что режиссером проекта является обладательница «Оскара» Бренда Чепман («Принц Египта», «Храбрая сердцем»). А партнерами по площадке для Анджелины Джоли станут Майкл Кейн, Дерек Джекоби, Анна Ченсэлор, Кларк Питерс и другие. О возможной дате выхода фильма на экраны не сообщается.