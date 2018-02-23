Анна Хилькевич рассказала о борьбе с килограммами

Молодая «звездная» мама Анна Хилькевич призналась, что никак не может привести тело в форму после родов. 20 августа у актрисы родилась вторая дочь. По словам Анны, будучи в положении она набрала 20 лишних килограммов. «Своего веса я не стесняюсь. Уже сбросила 10 килограммов. Осталось ещё 6, чтобы влезть в новые брюки», - рассказала артистка. Главные надежды она возлагает на диету при грудном вскармливании. Сейчас Анна Хилькевич старается проводить все свое время с детьми.

В сети Instagram Анна поделилась идеей завести домашнего питомца. Подписчикам она рассказала, как в детском возрасте постоянно приносила домой бродячих котов и собак, чтобы накормить и согреть. Актриса считает, что собака помогла бы ей в воспитании дочерей. Поклонники призвали Анну Хилькевич не торопиться с таким решением, ведь дети ещё очень маленькие, а значит заботиться о питомце придётся ей самой.

Не забыла молодая мама упомянуть и о сериале «Универ», последняя серия которого вышла на днях. «Это были одни из самых лучших лет в моей жизни! За эти 7 лет так много всего произошло. Универ перевернул мою жизнь с ног на голову», — написала Хилькевич в своем посте.