Беременная Анна Хилькевич пожаловалась на свой вес

Беременная актриса Анна Хилькевич пожаловалась поклонникам на свой вес в социальных сетях.

В своем микроблоге актриса сериала «Универ. Новая общага» призналась, что во время второй беременности ей сложно смириться с тем, что она «растет вширь», учитывая, что во время ожидания дочери Арианны она набрала 20 килограмм. Актрису расстраивает тот факт, что многая одежда ей уже мала.

По ее словам, единственная радость – это живот. К слову, Анна поделилась с подписчиками тем, что ее ужасно тянет на сладкое. По словам Анны, ее муж только забавляется над такими переживаниями супруги. Однако актриса всерьез решила есть на ужин траву.

Напомним, что Анна Хилькевич вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова летом 2015 года. В том же году на свет появилась ее дочь Арианна. Весной 2018 года актриса «Универа. Новой общаги» призналась поклонникам, что беременна во второй раз и снова ожидает пополнение.