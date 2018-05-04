Беременная Анна Хилькевич указала свою «волшебную кнопку»

Беременная Анна Хилькевич отметила, что уже находится на 38-й неделе, но всё никак не родит.

«Волшебной кнопкой» являлся пупок актрисы, который заметно выделялся благодаря особенностям её наряда, именуемого «серотониновым платьем». Учитывая, что серотонин является гормоном счастья, Анна Хилькевич попросила ещё и «окситоциновую» одежду. Указанный нейропептид ассоциируется с доверием, любовью и нежной привязанностью.

Поклонники оценили юмор Хилькевич насчёт кнопки, а насчёт родов попросили не волноваться. По их мнению, до конца месяца актриса обязательно родит. Одна поклонница даже указала конкретный срок – 19 августа. Некоторые подписчики по «волшебной кнопке» даже попытались определить пол будущего ребёнка – по их словам, раз пупок так «торчит», то точно будет мальчик.