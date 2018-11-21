Определились лучшие представители туриндустрии Москвы за 2018 год

В Москве вручили премию «Путеводная звезда» в области туристического, экскурсионного сервиса и гостиничного обслуживания, сообщает сайт мэра Москвы.

Ежегодный конкурс в сфере туристической отрасли, на котором определяются лучшие компании и работники по 15 номинациям, проводится в Москве уже в 19-й раз. На звание лучшего в своем деле претендовали отели, экскурсионные операторы, фестивали, архитектурные объекты, гиды, волонтеры и сотрудники туристической полиции. В частности, в этом году лауреатами премии стали парк «Зарядье», ресторан «Турандот», международный фестиваль «Круг света».

Как заявила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина, являвшаяся к тому же членом экспертного совета конкурса «Путеводная звезда», современная Москва все чаще занимает верхние строчки всевозможных, в том числе и международных рейтингов, как лучшее место для проведения досуга и туризма. В связи с этим замглавы столицы поблагодарила лауреатов

«за вклад в повышение привлекательности Москвы».







