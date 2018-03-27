Новый представитель Мэра Москвы познакомился с депутатами Мосгордумы

На открытии осенней сессии Московской городской думы с приветственным словом к депутатам обратилась глава Аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Как пишет сайт мэра Москвы, теперь Наталья Сергунина является полномочным представителем столичного градоначальника в думе. «От имени Мэра и Правительства Москвы рада приветствовать вас на открытии осенней сессии. Особенно приятно это делать в преддверии 25-летнего юбилея Московской городской Думы», – начала она свое выступление. Также в своем слове она призвал депутатов совместно решать проблемные вопросы, которые упомянул Сергей Собянин во время инаугурации, а также сконцентрировать силы, умения и ресурсы на выполнении наказов жителей города.

Заместителем главы города и руководителем Аппарата Мэра и Правительства Москвы Наталья Сергунина была назначена 19 сентября. Также она занимается вопросами туризма, культуры и развития предпринимательства, с 2010 по сентябрь нынешнего года она отвечала в Правительстве за экономический блок.