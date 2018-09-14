Более 20 промышленных компаний из Москвы представили на международной выставке свои технические решения

22 промышленные компании из Москвы приняли участие в 4-й международной специализированной выставке «Импортозамещение-2018», которая проходила в столице с 11 по 13 сентября. Разработки московских производителей были представлены на совместном стенде под брендом «Сделано в Москве», сообщает «Официальный сайт Мэра Москвы».

Более 40 технических решений в самых различных отраслях, продемонстрированные москвичами, по мнению экспертов составят конкуренцию мировым аналогам. Особое место на мероприятии было отведено таким решениям, как хирургический клей из плазмы, кровоостанавливающий порошок, а также инновационное решение для контроля целостности упаковки и происхождения товаров.

«На выставке “Импортозамещение” мы показали лучшую продукцию, которая способна не только успешно конкурировать на отечественном рынке с известными западными аналогами, но и заинтересовать потенциальных зарубежных партнеров», — рассказала заместитель Мэра Москвы — руководитель Аппарата Мэра и Правительства Москвы Наталья Сергунина.

В общей сложности на сегодняшний день под брендом «Сделано в Москве» свою продукцию выпускают уже 272 московские компании.

Организаторами совместной экспозиции выступил Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы в сотрудничестве с Московским экспортным центром, созданным по решению Правительства Москвы для продвижения столичной продукции на региональных и зарубежных рынках.