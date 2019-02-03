Технологичная выставка Arab Health-2019 прошла при участии столичных экспортеров

Вице-мэр Москвы Н.Сергунина подвела итоги участия экспортно-ориентированных компаний из нашей столицы в прошедшей в конце января в Дубае технологичной выставке Arab Health-2019. В ее рамках 14 компаний из нашего мегаполиса провели 228 деловых встреч с потенциальными клиентами, партнерами и инвесторами из 36 государств. Общая сумма контрактов по итогам переговоров превышает 45 миллионов USD. Повышенный интерес к разработкам отечественных компаний проявили представители Индии, ОАЭ и Египта. Такую информацию передает сайт «Голоса городов».

Уточняется, что отечественные экспортеры принимали участие в выставке благодаря поддержке московского Правительства. Наши компании представили более тридцати разработок на коллективном стенде под единым брендом Made in Moscow. Их продукция не уступает по своей эффективности самым современным иностранным разработкам.



