Made in Moscow: товары столичного бренда представили на международных выставках

Столичный Экспоцентр открыл свои двери для посетителей международной выставки «Здравоохранение-2018», выставка будет проходить с 3 по 7 декабря. Уже несколько лет подряд товары бренда Made in Moscow («Сделано в Москве») выставляются на подобных мероприятиях. Этот год не стал исключением, известно, что столичную торговую марку будут представлять сразу 45 компаний.

Москва взяла на себя финансирование расходов, связанных с участием в выставках и с организацией деловых встреч с заинтересованными в товарах бренда Made in Moscow зарубежными партнерами и инвесторами. Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы, рассказала, что за два года к программе «Сделано в Москве» присоединились порядка 370 компаний. За все время организаций деловых встреч удалось заключить около 400 соглашений о сотрудничестве и поставке товаров на сумму более 736 миллионов рублей.







