Самая роскошная: Волочкова рассказала о скорой свадьбе с Басковым

Наглое заявление балерины взорвало соцсети.

На своей странице в соцсети Волочкова опубликовала совместное фото с Николаем Басковым и рассказала о скорой свадьбе с ним. Эпатажная балерина сообщила, что торжество по этому случаю будет самым роскошным и весёлым. Подписчики привыкли к неординарным выходкам Анастасии, большинство действий которой подчинены в первую очередь безудержному пиару. Но на этот раз поклонники почему-то поверили в эту фантастическую затею. Некоторые комментаторы высказывали нешуточное беспокойство относительно психического здоровья балерины и предлагали решительные медикаментозные меры для её излечения. Кое-кто испугался за Баскова и истошно советовал ему: «Беги, Коля, беги!».

Для многих стало понятно, что такой союз изначально обречён на провал – мягкотелый «натуральный блондин» будет раздавлен под жестким прессом характера Волочковой. Всё разрешилось довольно прозаично, когда певец оставил свой комментарий под этой публикацией. Басков написал, что свадьба, конечно же, будет, но у каждого своя. Разгорячённые фанаты не успокоились и предположили, что Николай немного опешил от такого напора Анастасии и дал задний ход. Они полагают, что в дальнейшем эта история получит своё продолжение.