Музеи столицы бесплатно посетили 102 тыс. школьников

В Москве продолжает работу проект мэра города Сергея Собянина «Музеи – детям». В рамках программы, с сентября этого года музеи столицы уже бесплатно посетили около 102 тыс. учащихся. Для бесплатной доставки к экспозициям и обратно муниципалитет выделяет комфортабельные и безопасные автобусы. Об этом рассказал в ходе селектора в столичном Департаменте образования замглавы ГКУ дирекции ДОгМ по правовым вопросам Руслан Фатхуллин.

«Прошу активно использовать эту инициативу, – поддержал решение о бесплатных перевозках глава Департамента образования в Правительстве Москвы Исаак Калина. – Теперь школа может спокойно запланировать и посещение школьниками музея, и заказ городского транспорта для доставки учеников к экспозиции и обратно».

В рамках программы «Музеи – детям», учащиеся московских школ могут посетить более 90 популярных галерей и выставочных комплексов Москвы. Среди них – Музей Космонавтики, Зоопарк, Дарвиновский музей, Музей обороны Москвы. На селекторном совещании отметили, каждый месяц город способен обеспечить бесплатную доставку к музеям и обратно более 80 тыс. учащихся.







