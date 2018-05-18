В олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы» поучаствовали 135 тысяч московских школьников

Больше 135 тысяч учеников московских школ приняли в нынешнем году участие в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы». 10 тысяч из них по итогам общего этапа вышли в финал. Сегодня на Воробьевых горах в Московском дворце пионеров торжественно наградили победителей олимпиады.

Как рассказала Мария Войцик, координатор проекта, олимпиада 2017 – 2018 годов проходила более чем в 200 культурных учреждениях. Это значительно больше, чем годом ранее. Постоянно растет и число школьников, которые участвуют в проекте. В ходе олимпиады ребята посещают музеи и исторические места, выполняя тематические задания, и принимают участие в конкурсах.

Самой популярной локацией олимпиады по ее итогам признан зоологический музей МГУ имени Ломоносова – за год там побывало более 17 тысяч ребят в составе шести с лишним тысяч команд. В музее говорят, что очень рады видеть у себя юных знатоков естествознания, тем более что выгода от такого общения обоюдная. Дети получают новые знания и навыки, а музей живет вместе с ними в современном темпе. При этом научные сотрудники каждый год готовят для ребят новые оригинальные задания, учитывая к тому же возрастные особенности разных групп участников.

Кроме зоологического, лидерами по посещаемости в этом году стали Музей археологии, Дарвиновский музей и Музей Востока.

Впервые олимпиаду «Музеи. Парки. Усадьбы» провели в Москве в 2013 году. Она проходит под эгидой двух департаментов правительства столицы - образования и культуры. Координатором проекта выступает центр педагогического мастерства. Новый этап олимпиады стартует ежегодно 1 сентября.