Финал столичной олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» прошел при участии 10000 человек

12 мая в Замоскворечье состоялся финал пятой московской олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы». Участие в нем приняли более десяти тысяч столичных школьников. На старте маршрута каждому из них выдали карту, а также брошюру с рассказом о Москве и интересными вопросами. Об этом рассказал сайт Москва News.

По словам руководителя московского Депобразования Исаака Калины, подобного рода олимпиады способствуют консолидации столичного общества. Они помогают должным образом воспитывать детей, прививая им интерес к истории и культуре.

Министр напомнил, что участниками олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» выступают более ста тысяч человек. В рамках таких мероприятий дети получают возможность на бесплатной основе (в 2017 году такое решение принял градоначальник Сергей Собянин) посещать музеи, парки и усадьбы мегаполиса. На сей раз победителями основного этапа олимпиады стали более 63,5 тысячи школьников.