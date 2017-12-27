В Москве чествовали победителей Всероссийской олимпиады школьников

В Москве 19 мая прошла торжественная церемония чествования местных учащихся, которые стали медалистами Всероссийской олимпиады школьников. Успех впечатляет: 906 победителей и призеров олимпиады представляет столицу, 191 человек от их числа завоевал «золото». В общей сложности учащимся Москвы досталась половина всех «золотых» наград». Об этом пишет портал «Новая Губерния».

В церемонии чествования приняли участие столичный градоначальник Сергей Собянин и глава московского Депобразования Исаак Калина. По словам мэра, победителям и призерами полагаются поощрительные премии. Причем их размер будет увеличен на 50% в связи с ростом инфляции и конкуренции.

Как отметил Исаак Калина, сейчас в столице наличие победителей и призеров олимпиад уже нельзя назвать «монополией» отдельных школ. Позитивные изменения связаны с тем, что в 2010 году в мегаполисе была начата реорганизация его системы образования.