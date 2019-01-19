На Всероссийской олимпиаде школьников 55% наград выиграли москвичи

Учащиеся столичных образовательных организаций вошли в историю. Дело в том, что в рамках минувшей Всероссийской олимпиады школьников они выиграли больше половины (55%) от всего объема наград — 204 диплома победителей и 739 дипломов призеров. По словам московского градоначальника Сергея Собянина, эти впечатляющие результаты стали возможны благодаря самим ученикам, их педагогам, родителям и всему городу.

В текущем году победители, обладатели призовых мест и участники решающего этапа ВсОШ получат гранты от столичного мэра. Им полагается по 500000, 300000 и 100000 рублей соответственно.

Важно отметить, что московские школьники с учебного сезона 2009/2010 стабильно улучшают свои результаты на ВсОШ. В сравнении с этим сезоном, в 2019 году они выиграли в 3,4 раза больше дипломов победителей и призеров олимпиады, а за девять лет количество подготовивших триумфаторов ВсОШ школ увеличилось в 3 раза. По словам главы столичного Депобразования Исаака Калины, сейчас в каждом районе города доступно качественное образование.







