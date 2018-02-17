Московским участникам удалось выиграть 179 дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников

В среду в Архангельске подвели черту под Всероссийской олимпиадой школьников 4-11 классов. Она проводится на ежегодной основе в четыре этапа по 24 предметам. Сообщается, что в текущем году настоящий фурор произвели московские школьники. Местные химики одержали абсолютные победы среди 10 и 11 классов, а в общей сложности сборной российской столицы удалось выиграть 179 дипломов (в прошлом году на 36 меньше) по астрономии, праву, французскому языку и химии. Об этом сообщает Информационный Центр Правительства Москвы.

В комментарии к событию глава московского Депобразования Исаак Калина напомнил, что еще в 2010-м году только 74 школы столицы (5% от общего количества в городе) могли похвастаться наличием призера/победителя Всероссийской олимпиады школьников. В настоящее время их количество достигло 321 из чуть более чем 600 работающих в главном городе РФ школ. Исаак Иосифович также сообщил, что за последние несколько лет увеличилось число московских школьников, которые побеждают в рамках Международной олимпиады. Благодаря этому увеличиваются их шансы на зачисление на бюджетные отделения в ВУЗах РФ.