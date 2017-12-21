В Москве отчитались о достижениях образования-2017

Как сообщил Исаак Калина, глава Департамента образования Москвы на встрече с журналистами, 2017 год оказался для столичной системы образования очень продуктивным. Только цифры и факты: В 2017 году на Всероссийской олимпиаде победило 167 московских школьников. Было проведено два международных тестовых среза. Согласно первому - на навыки чтения и понимание текста среди начальной школы, ученики 4 классов школ Москвы показали лучшие результаты в мире. Согласно второму - исследованию грамотности PISA среди 15-летних учеников, школьники Москвы оказались на шестом месте в мире. «Здесь у нас тоже должно быть первое! Будем работать!», - воскликнул при этом министр образования Москвы.

Великолепные результаты показали и учащиеся профколледжей на мировом этапе конкурса ВорлдСкиллс. Два победителя этого конкурса получат Собянинские гранты – по миллиону рублей. Победители в международных олимпиадах по физике, химии, информатике, биологии – тоже по миллиону (таких в Москве 8 человек), 11 учеников, занявших вторые и третьи места – по 500 и 250 тыс. соответственно.

Также в следующем году школы, получившие наиболее высокие рейтинги по качеству образования будут получать гранты, сумма которых увеличится в два раза. За первое место – 30 млн., за второе – 20 млн., грант третьей степени – 10 млн рублей. В 2018 году на поддержку правительства Москвы могут рассчитывать и частные школы.