В Департаменте образования Москвы рассказали о популярности патриотической Олимпиады

Департамент образования Москвы объявил об открытии ежегодного дистанционного конкурса сочинений «Не прервется связь поколений». В этом году популярная олимпиада пройдет в Москве уже в шестой раз. Цель мероприятия – воспитание у молодежи духа патриотизма и гражданского долга, а также сохранение исторического наследия страны.

Для участия в олимпиаде Департамент образования приглашает школьников 5–11 классов и студентов средних специальных учебных заведений. Регистрация участников и отправка готовых сочинений продлятся до 31 марта 2019 года.

Как рассказал руководитель Департамента образования Москвы Исаак Калина, за время проведения олимпиады число ее участников увеличилось более чем в семь раз. В 2014 году в первой Олимпиаде «Не прервется связь поколений» соревновались 2 135 школьников и студентов. В 2018 году это количество возросло до 16 057 человек.

Победители и призеры конкурса будут определены до конца апреля 2019 года. Награждение авторов лучших сочинений состоится в Центральном музее Победы в Москве в начале мая этого года.







