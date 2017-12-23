Исаак Калина: За последние 3 года призеры олимпиад появились в половине школ Москвы

В 2017 году половина победителей и призеров международных олимпиад являлись учащимися московских школ – они завоевали 19 наград из 38, пишет Российская газета.

Об этом рассказал глава департамента образования Москвы Исаак Калина, отметив, что призеры за победу в международных олимпиадах получат заслуженные награды: миллион рублей за золотую медаль, 500 тысяч – за серебряную и 250 тысяч рублей – за «бронзу».

Победителями Всероссийских олимпиад стали 167 школьников столицы, что составило 44% от общего количества учащихся, занявших первые места – в 2010 году этот показатель составлял всего 24%.

«Сегодня Москва, где когда-то было несколько десятков школ-лидеров и почти 2000 школ, по сути назначенных аутсайдерами, стала системой, где все школы имеют равный доступ к ресурсам», – заявил Исаак Калина, подчеркнув, что за последние три года призерами олимпиад стали учащиеся более половины московских школ.