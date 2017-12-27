В прошлом году московским школьникам удалось завоевать 19 медалей на международных олимпиадах

18 января глава столичного Департамента образования Исаак Калина рассказал о высоких результатах, которые в прошлом году показали московские школьники в рамках международных олимпиад. По его словам, им удалось выиграть 19 медалей различного достоинства. Об этом пишет Информационный Центр Правительства Москвы.

Как отметил Исаак Калина, к сожалению, отсутствует возможность выставлять на означенные олимпиады только московских школьников. Именно поэтому ученики столицы вынуждены претендовать на попадание в сборную России, которая не может, что логично, состоять только из москвичей. Однако это не мешает последним удивлять мир. Достаточно сказать, что в прошлом году из 38 завоеванных сборной России медалей 19 выиграли московские школьники.

Интересно, что столичный градоначальник Сергей Собянин способствовал тому, что уже два года кряду призерам международных олимпиад выплачивают премии. 1 млн. рублей получает обладатель «золота», 500 тыс. рублей и 350 тыс. рублей — «серебряный» и «бронзовый» призеры соответственно.