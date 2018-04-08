Калина ответил на возможные изменения правил выдачи школьных медалей

Возможное изменение критериев для присвоения медалей за успешное окончание средней школы практически ничего не изменит для московских школьников, сообщил глава департамента образования Москвы Исаак Калина

Как пишет РИА Новости, о возможном изменении правил выдачи медалей недавно заявлял представитель Рособрнадзора Игорь Круглинский. По его словам, предлагается учитывать не только годовые оценки, но баллы ЕГЭ. Конкретные предложения по внедрению изменений уже подготовлены, в настоявшее время они ждут рассмотрения.

Исаак Калина заявил, что московских школьников это никак не коснется, так как в Москве уже давно при выдаче городских школьных медалей учитываются баллы госэкзаменов. В частности, московская награда может достаться победителям и призерам всероссийской олимпиады школьников, выпускникам, набравший сто баллов за какой-либо предмет ЕГЭ, и круглые отличники, набравшие на госэкзамене в сумме не менее 220 баллов.

«Если федерация принимает такое решение, то я не думаю, что порог поставят намного выше, чем 220 баллов. Получится, что федеральные правила станут абсолютно совпадающими с московскими», – подчеркнул Калина.