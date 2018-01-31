О программах, помогающих делать из столичных школьников профессионалов будущего, рассказал Исаак Калина

Как дополнительное образование помогает делать из школьников профессионалов будущего, рассказал глава Департамента образования Москвы Исаак Калина. Об этом пишет «Федеральное агентство новостей».

Глава ведомства во время встречи с педагогами вы рамках Школы будущего директора отметил, что в приоритете среди задач московской системы образования - прививание детям умений и навыков, которые им пригодятся в будущей жизни. Для этого Департамент разработал и реализует ряд программ дополнительного образования, в том числе «Субботы московского школьника». Это позволяет школьникам осознанно выбрать профессию, примерить на себя различные профессиональные навыки, вживую увидеть работу медиков, инженеров, программистов, военных, ученых. Подтверждением эффективности такого подхода стало получение 64 медалей команды Москвы на конкурсе профессионального мастерства WorldSkills Russia. «Наше дополнительное образование должно делать из школьников профессионалов будущего», - подчеркнул Исаак Калина.