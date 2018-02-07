В рамках дополнительного образования Москвы школьники получили возможность посещать колледжи

О системе дополнительного образования школьников в Москве рассказали на пресс-конференции в московском департаменте образования. Глава департамента Исаак Калина привел данные о развитии дополнительного образования в столице. За последние 8 лет число учащихся, посещающих кружки, увеличилось вдвое. И в настоящее время численность посещающих кружки составляет 90% от всех учащихся.

Калина подчеркнул, что московские школьники на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях показывают очень высокие результаты. Это рождает интерес. И у города есть огромное количество возможностей реализовывать этот интерес.

Всего на сегодняшний день в Единой системе дополнительного образования зарегистрировано 992 тысяч школьников, которые обучаются в более чем 120 тысячах секций и кружков различной направленности. Наибольший интерес вызывают спортивные секции, но популярны также техническое и естественнонаучное направления.

Помимо кружков в системе дополнительного образования функционируют межведомственные проекты и технопарки. В частности, проект «Профессиональное обучение без границ» позволяет школьникам посещать занятия в колледжах и одновременно с аттестатом получить свидетельство о рабочей профессии.