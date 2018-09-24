Выставка покажет столетнюю историю внешкольного образования детей

В московском Дворце пионеров открылась выставка «100-летие системы дополнительного (внешкольного) образования детей», которая раскрывает историю становления и развития отечественной системы внешкольного обучения детей за последние 100 лет.

На выставке представлены 15 стендов, на которых можно найти информацию о появлении дополнительного детского образования в СССР и России, о том, как были организованы учреждения внешкольной работы в стране на протяжении последнего столетия, о личностях лучших педагогах-внешкольниках, о направлениях образования, о роли ВЛКСМ в создании, развитии и деятельности организаций внешкольного обучения с 1920 по 1991 гг.

Руководитель департамента образования Москвы Исаак Калина отметил, насколько важно иметь мощную систему дополнительного внешкольного образования в стране – ведь дополнительное образование учит умению применять фундаментальные знания, которые дают школа и институты, в жизни, на практике. Неслучайно именно внешкольное образование создает основу для высоких результатов московских школьников, которые они демонстрируют на международных олимпиадах и конкурсах.

Выставка в Московском Дворце пионеров продлится до конца ноября.