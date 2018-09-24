На форуме «Город образования» показали будущее московских школ

На выставке-форуме «Город образования» в Москве продемонстрировали будущее и настоящее московского образования. За время проведения Форум поставил абсолютный рекорд по числу посетителей – 133 тысячи человек, включая иностранных учащихся. Наибольшее количество зрителей собралось на Открытом городском педсовете, прямую трансляцию которого посмотрели более 200 тысяч человек. Интересом пользовались конференция руководителей систем образования городов мира, фестиваль ветеранов педагогического труда и другие.

Московские школьники регулярно ставят рекорды по числу медалей на олимпиадах. За последние несколько лет призеров различных школьных олимпиад подготовила каждая третья школа Москвы. Позитивные результаты дает внедрение новых технологий в школах, изучаются лучшие достижения в зарубежной образовательной практике.

Глава Департамента образования Москвы Исаак Калина связывает успех московских школьников с интеграцией общего и дополнительного образования в России, поскольку значительных успехов невозможно достичь без умения применять фундаментальные знания на практике. Это то, чему учит дополнительное образование. И такой мощной системы, как в России, нет ни в одной стране мира.