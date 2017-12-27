В столице существенно выросло число победителей и призеров школьных олимпиад

В ходе пресс-конференции в Москве Депобразования рассказал об успехах местных школ на олимпиадах. Оказывается, в период с 2016 по 2018 годы более половины школ мегаполиса подготовили победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ). Об этом проинформировало Федеральное агентство новостей.

Отмечается, что в 2018 году таких школ оказалось 227, что является беспрецедентным показателем для РФ. Восемь лет назад было всего 74 таких школы. Показатель школ по количеству победителей олимпиад с 2010 по 2018 годы вырос с 43 до 92 учеников.

Комментируя актуальные показатели, руководитель московского Депобразования Исаак Калина сообщил, что сейчас в школах с победителями и призерами олимпиад учатся более 50% столичных учеников. Во всей стране нет регионов с долей более 10%. Как уточнил министр, для Москвы важно, чтобы местные ученики обучались в школах, где можно стать победителем олимпиады.