В столице стартовал школьный этап Всероссийской олимпиады

В Москве объявлен старт проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады. Речь идет о самом массовом из всех входящих во ВсОШ этапов. Достаточно сказать, что каждый год его участниками выступают свыше 500000 учащихся школ мегаполиса. Целевая аудитория этапа по 24 предметам — учащиеся 5-11 классов. Ученики 4 классов получают доступ к олимпиадам по русскому языку и математике. Задания едины для всех школ, период проведения этапа: сентябрь-октябрь. Об этом информирует портал LIFE24.

Как ранее говорил руководитель московского Депобразования Исаак Калина, местная система образования считает одним из своих приоритетов развитие олимпиадного движения. Проведение олимпиад позволяет мотивировать детей к углубленному изучению того или иного предмета. Также победителям и призерам ВсОШ предоставляется право поступления на бюджет в любой отечественный вуз, если его специализация и выигранная ими дисциплина совпадает, — уточнял министр.