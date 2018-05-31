Исаак Калина: уровень вузов растет с помощью выпускников столичных школ

В ходе состоявшегося шестого сентября селекторного совещания столичного Депобразования выступил Исаак Калина. По словам руководителя ведомства, отбираться во многие местные вузы становится все сложнее, чему способствует, в том числе, и хорошая подготовка выпускников школ мегаполиса. Об этом рассказывает портал «Только что».

Как заявил министр, сильные вузы Москвы хотят привлекать сильных выпускников со всей России, что способствует росту конкуренции за обучение на бюджете. В свою очередь, это усиливает роль олимпиадного движения. Его популяризация является одной из главных задач московского Депобразования. По словам Исаака Калины, победителям и призерам Всероссийской школьной олимпиады предоставляется возможность поступления в любой вуз по личному выбору. Главное, чтобы профиль вуза совпадал с выигранной олимпийской дисциплиной.