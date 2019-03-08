Лидер столичного образовательного ведомства Исаак Калина поделился деталями проекта «IT-класс в московской школе», который отвечает потребностям города и выпускников местных школ в IT-специальностях. В настоящее время по этому направлению в вузах мегаполиса открыто около 8500 мест. Уточняется, что средний проходной балл по трем экзаменам (математика, русский язык, информатика) — 235.

В рамках проекта «IT-класс в московской школе» уже осенью текущего года, в новом учебном году в школах мегаполиса будет открыто 34 класса информационных технологий. Участие в реализации проекта принимают лучшие столичные IT-компании и вузы. Ученикам предстоит сдавать предпрофессиональный IT-экзамен после образовательного марафона, состоящего из тематических уроков, мастер-классов, лекций и практикумов.

Как рассказал Исаак Калина, развитию классов информационных технологий помогут классы «Математической вертикали». Сейчас они работают более чем в 300 столичных школах. В своем комментарии министр выразил уверенность в том, что эта цифра станет количественным ориентиром и для IT-классов.







