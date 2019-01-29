В столичных школах благодаря Сергею Собянину создадут порядка 30 ИТ-классов

Мэр Сергей Собянин поручил открыть на базе столичных школ около тридцати классов информационных технологий. Партнерами этого проекта станут ведущие отечественные вузы и IT-компании. Планируется, что ученики таких классов смогут в рамках получения предпрофессиональной подготовки в сфере IT посещать такие вузы и компании. Об этом написал портал столичного мэра.

Ожидается, что IT-классы начнут работу 1 сентября в школах, которые пройдут конкурсную борьбу. Двухлетний курс будет рассчитан на десятиклассников. Сергей Собянин полагает, что запуск этого проекта поспособствует получению ребятами и девчатами качественных предпрофессиональный знаний для будущего поступления в вузы.

По словам Исаака Калины (глава Департамента образования и науки города Москвы), в городе проводится олимпиада «Новый учитель для новой информатики». Соответствующие требованиям преподаватели получают надбавку к заработной плате — около 30 тысяч рублей.







