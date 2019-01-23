В московских школах к сентябрю введут образование по IT-направлениям

При поддержке ассоциации Разработчиков Программных Продуктов (АРПП) «Отечественный софт», в 34 школах Москвы будут созданы IT классы.

Осенью этого года, будущие выпускники столичных школ смогут получить дополнительное образование по IT-направлениям. Образовательный проект проводится совместно с платформой «Мой Офис» и Департаментом образования и науки города Москвы.

Руководитель группы по работе с образовательными учреждениями «Новые Облачные Технологии» Анастасия Горелова утверждает, что проект поможет школьникам познакомиться с различными направлениями IT- технологий и на практике отточить приобретаемые навыки.

Платформа «Мой офис» обещает предоставить доступ к частному ресурсу «Мой Офис. Образование». Учащиеся научатся работать с документами разных видов. После прохождения курса образования, выпускники московских школ смогут определиться с профессией связанной с IT сферой, да и в целом повысить свою эрудированность в сфере. Целью проекта является подготовить будущих высококвалифицированных кадров для работы в крупных компаниях и государственных органах.

За счёт создания IT-классов школьники научаться применять полученные знания на практике. Они освоят основы моделирования разнообразных бизнес-процессов, изучат архитектуру информационных систем, средства защиты информационных систем и соприкоснуться с практикой создания искусственного интеллекта.