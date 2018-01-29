Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о расширении проектов в сфере образования

В текущем учебном году развитие проекта «Московская электронная школа», а также расширение программ предпрофессиональной подготовки в специализированных инженерных, военных и медицинских классах, будет продолжено. Об этом рассказал в своем Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

«Итоги Единого государственного экзамена, а также стабильно высокие результаты московских школьников на олимпиадах различного уровня говорят о том, что качество знаний столичных учащихся значительно выросло. На всероссийских олимпиадах им впервые удалось завоевать более половины чемпионских дипломов. Рад за ребят, но радостно еще и оттого, что подобные достижения – явный результат реформ, проводимых в городской системе образования», – написал в Twitter мэр столицы.

Ранее глава Департамента образования и науки Москвы Исаак Калина сообщил, что по результатам прошлого учебного года высокие баллы по ЕГЭ получили не менее 50 тыс. столичных школьников. По словам министра, количество «высокобалльников» ежегодно растет, что говорит о несомненном качестве предоставляемых знаний.







