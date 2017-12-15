Совет ректоров столицы намерен поддержать развитие предпрофессионального образования

24 января в столице РФ прошло расширенное заседание президиума совета ректоров столичных и подмосковных вузов. В его рамках стало известно о том, что в текущем году развитию предпрофессионального образования московских школьников будет оказываться большая поддержка. Об этом сообщил портал «Школа большого города».

Взяв слово, замглавы столичного Департамента образования Татьяна Васильева заявила, что развитие проекта предпрофессионального образования (в том числе проекта «Московский предуниверсарий»), поспособствует более качественной подготовке школьников к освоению программ профессионального обучения.

В свою очередь, лидер Департамента Исаак Калина обратился к ректорам с просьбой принять участие в обсуждении предложений, способствующих развитию предпрофессиональной подготовки будущих абитуриентов, что поспособствует дальнейшему развитию данного направления. Управленец также рассказал, что Владимир Путин на встрече с лауреатами всероссийского конкурса «Учитель года 2017» поддержал инициативу повышения мотивационной эффективности награды за успешную сдачу предпрофессионального экзамена и дал обещание обсудить вопрос на министерском уровне. Исаак Калина попросил ректоров со своей стороны инициировать обсуждение этого вопроса.