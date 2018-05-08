Исаак Калина озвучил ключевые направления развития столичной сферы образования

Выступая на заседании Президиума Правительства российской столицы, лидер московского Депобразования Исаак Калина рассказал о главных направлениях развития местной системы образования. Так, он сообщил, что в мегаполисе растет количество школ и детских садов, здесь сформировали эффективную среду для получения предпрофессионального образования, в школы активно внедряются современные информационные технологии. Все это способствовало тому, что за последние годы образование в Москве стало более доступным. Такую информацию передает портал столичного мэра.

Как сообщил Исаак Калина, в городе происходит интеграция разных уровней образования, благодаря чему здесь улучшаются результаты школьников на ЕГЭ, все больше москвичей становятся триумфаторами и призерами олимпиад (в том числе, ВсОШ). На рост результатов также оказывают положительное влияние новая система финансирования столичных школ, повышение уровня заработной платы преподавателей, создание крупных образовательных комплексов и электронных образовательных порталов (к примеру, ресурса «Московская электронная школа»).







